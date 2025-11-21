１１月９日のアルゼンチン共和国杯で初重賞制覇を飾ったミステリーウェイ（セン７歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）は、有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）を視野に入れる。１１月２１日、社台サラブレッドクラブが発表した。松本大輝騎手とのコンビでアルゼンチン共和国杯を逃げ切った同馬は現在、三重県の社台ファーム鈴鹿で調整している。立ち上げが順調であることから、有馬記念を