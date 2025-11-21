Åìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡£Î¦¾åÃË»Ò400m¥Ïー¥É¥ë¤Ë²¬»³Âç³Ø¤ÎÀÐËÜÎ¶°ìÏ¯Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÀÐËÜÁª¼ê¤Ï½à·è¾¡2¥ìー¥¹ÌÜ¤ÎÂè7¥ìー¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È100m¡£¾å°Ì2¿Í¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤Ï2°Ì¤È0.1ÉÃº¹¤Î3°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¤Ç½¦¤ï¤ì¡¢22Æü¤Î·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£