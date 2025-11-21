【新華社モスクワ11月21日】ロシア外務省のザハロワ報道官は20日の記者会見で、日本の高市早苗首相による台湾海峡情勢に関する最近の発言を改めて非難し、日本は発言の誤りを反省していないだけでなく、80年たった今も第2次世界大戦の結果を認めていないと指摘した。ザハロワ氏は次のように述べた。一部の国は「一つの中国」原則の堅持を声高に宣言しながら、台湾海峡の緊張を絶えず高め、中国の平和統一を妨げている。これら