１０日、江蘇省南通市にある順豊速運（ＳＦエクスプレス）の興東転送センターの宅配便スマート仕分けラインで働くスタッフ。（南通＝新華社配信／翟慧勇）【新華社北京11月21日】中国国家郵政局発展研究センターは18日、「世界宅配発展報告（2025）」を公表し、24年の国内宅配便取扱件数が前年比21.5％増の1750億8千万件となり、市場規模が11年連続で世界首位を維持したと発表した。売上高は13.8％増の1兆4033億5千万元