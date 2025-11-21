日本維新の会代表で大阪府知事の吉村洋文氏が２１日、Ｘを更新。国会議員の歳費が５万円増で調整、という報道に改めて「この法案が出されることもないだろう」とつぶやいた。国会議員の歳費が５万円アップで調整に入ったというニュースにネットは激怒しているが、吉村代表は改めて「国会議員の報酬アップ法案は『明確に反対』だ」と明記し「また、この法案が出されることもないだろう」とつぶやいた。「維新の国会議員は報酬