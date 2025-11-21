¤¤¤¸¤á¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢¤¤¤¸¤á¤Î¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò»Ø¤·¡¢½ÅÂç»öÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤È²¿¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Q:¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤Ã¤Æ²¿?A:¤¤¤¸¤áËÉ»ßÂÐºö¿ä¿ÊË¡¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¤¬¡¢Æ±¤¸³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤Ê¤É°ìÄê¤Î´Ø·¸À­¤Ë¤¢¤ëÂ¾¤Î»ùÆ¸¤é¤«¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´ÍýÅª¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Q:¤¤¤¸¤á¤Î¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤È¤Ï?A:¤¤¤¸