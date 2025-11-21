次世代半導体の国産化を目指すラピダスの工場（手前）。左奥は北海道千歳市の市街地経済産業省は21日、半導体メーカーのラピダス（東京）に対し、2026〜27年度に1兆円超を追加支援することを明らかにした。高性能半導体の国産化に向けて支援を手厚くし、経済安全保障の強化につなげる。ラピダスは経産省に提出した事業計画で、累計投資額が7兆円を超えるとの見通しを示した。次世代半導体の量産を27年度後半に始めて事業を軌道に