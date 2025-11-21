NHKは11月21日、2027年度前期連続テレビ小説が、長野県警を舞台に主人公の女性警察官の奮闘を描くヒューマンコメディ『巡るスワン』に決定したと発表した。ヒロインは俳優の森田望智さん、脚本はお笑いタレントのバカリズムさん。【写真】笑顔を見せるヒロインの森田望智ヒロインを務める森田さんは神奈川県出身。2019年、Netflix『全裸監督』で一躍脚光を浴び、連続テレビ小説『おかえりモネ』など数々のドラマや映画に出演。連続