＜大王製紙エリエールレディス2日目◇21日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞メルセデス・ランキング67位で大会を迎えていたプロ4年目の22歳・小林夢果は、昨年初めてMR31位となり手にしたシード権を1年で喪失することになった。トータル6オーバー・78位タイで予選落ち。ラウンド後には、「もう終わったので、QTへ向けていろいろ調整して、また戻れたらいい」と出直しを誓った。【写真】新女王誕生！