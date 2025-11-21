マウスコンピューターは、本日11月21日より、全国のマウスコンピューターダイレクトショップならびにG-Tune：Garageにて、店舗限定セールとして「冬のボーナスSALE」を開始したと発表した。期間限定で、12月31日の各店閉店時間まで開催する。マウスコンピューターが店舗限定特価のボーナスセールダイレクトショップの店舗限定でPC製品を特価販売する。なお、セール対象製品は各店で数量限定となっており、期間内でも売り切れとなる