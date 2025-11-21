2026Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤Î·±Îý¤Ç¤¹¡£·±Îý¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î°¦ÃÎ´Ä¾õÅ´Æ»¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç²½³ØÊª¼Á¤¬¤Þ¤«¤ì¤¿ÁÛÄê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾èµÒ5¿Í¤¬ÅÝ¤ì¡¢±Ø¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤äµßµÞÂâ°÷¡¢¤µ¤é¤Ë±Ø°÷¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Î¼êÅö¤äÈòÆñÍ¶Æ³¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢ËÉ¸îÉþ¤òÃå¤ÆÉÔ¿³Êª¤Î²ó¼ý¤¹¤ë¼ê½ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£