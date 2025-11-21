東海地方を中心に展開するスーパーマーケットの「バロー」が21日、関東に初出店しました。神奈川・横浜市港南区にオープンしたバロー。入場制限が行われ、オープンから2時間以上が経過しても、行列ができていました。正午前には、292台が止められる駐車場が満車になりました。行列に並ぶ人たちは「いろいろ高くなってきているので、できれば安い物をと思って。お米や卵は高いなと思う。安いらしいので楽しみにしてきた」「安ければ