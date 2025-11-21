タイで開かれたミス・ユニバースで栄冠に輝いたメキシコ代表ファティマ・ボッシュさん/Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images（CNN）タイで開催された今年のミス・ユニバースで、メキシコ代表のファティマ・ボッシュさん（25）が優勝を果たした。今大会では事前のミーティングで現地の運営責任者がボッシュさんを公然と叱責（しっせき）する事態が発生。ボッシュさんを含む複数の出場者がその場から退席して抗議の意思を表明するな