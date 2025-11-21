最新アルバム『The Human Fear』を携え、フランツ・フェルディナンド（Franz Ferdinand）が約3年ぶりにジャパンツアーを開催する。ゼロ年代半ばに英国産ポストパンク・リバイバルの旗手として登場したフランツも、既にデビューから20年余り。だが、フロントマンのアレックス・カプラノスが敬愛するデヴィッド・ボウイよろしく、彼らは常に変化／進化し続けることをやめていない。その作品名を借りれば、フランツはいまもなお「Auda