Ｊ２札幌のＭＦ高嶺朋樹（２７）が２１日、母校の札幌藻岩高を訪れた。同校の１年生が企画した総合的な探求の時間「グローカル概論」に参加。体育館で２４１人の後輩からの質問に答えたほか、一緒にサッカーをしながら交流した。自身が３年間を過ごし「通っていた頃と変わらないです。全くこのまま」と思い返す校舎で５０分間、目標を持つことの大切さなどを説いた。札幌Ｕ―１８に所属しながら学業と両立し、筑波大に進学して