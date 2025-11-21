¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÄÉ²ÃÃíÊ¸¤ò¤¹¤ë¤È"¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ"¤Ç¤ªÆù¤¬150¡óÀ¹¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¼ïÎà¤ÎÃ±ÉÊÆù¡Ê¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¡¢¾ÆÆù¥»¥Ã¥È¤òÃíÊ¸¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÂÐ¾Ý¤ÎÃ±ÉÊÆù¡Ê¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç150¡óÀ¹¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¼ïÎà¡£¡¦¥Ð¥é¥«¥ë¥Ó¥Ï¡¼¥Õ¡Ê370±ß¡Ë¡¦µí¥Û¥ë¥â¥ó¥Ï¡¼¥Õ¡Ê320±ß¡Ë¡¦Ã¢ÇÏ·Ü¤â¤â¥Ï