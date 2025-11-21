鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30〜9:25）。11月のマンスリーゲストは、タレントの「なえなの」さんです。11月1日（土）の放送では、SNS総フォロワー数700万人を超えるなえなのさんが、SNSの使い分けなどについて語りました。（写真左から）鞘師里保、なえなのさん＜なえなのさん・プロフィール＞2001年1月生まれ、静岡県出身