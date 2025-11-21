【漫画】本編を読む子どもがスマートフォンを持つことが当たり前になった現代。SNSを通じた誹謗中傷や他人とのトラブル、個人情報の流出など、インターネットの利用にはさまざまなリスクが伴うなかで、判断力が未熟な子どもが安全に使いこなすことはほぼ不可能に近い。『うちの子を配信しないで！息子を動画で晒すママ友』（碧海自由：漫画、リアコミ：原作/KADOKAWA）は、そんな子どものSNSトラブルを母親の視点から描いた物語