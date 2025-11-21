【山粼武司 これが俺の生きる道】#52中日ドラ1新人金丸夢斗は年俸大幅アップでもウカウカできず…来季バンテリンD「テラス弾」増の危機1997、98年の2年間は思うような成績を挙げられずにいた。97年はたった19本塁打。98年も「合格ライン」にしていた30本には及ばず、27本止まり。チームも優勝を逃した。「この合格ライン自体、自分が超一流でない」そう気付かせてくれたのが、98年ドラフト1位で入団した福留孝介だった。