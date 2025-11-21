ボーイズグループ・OWVが、ラグビーリーグワン所属の浦安D-Rocksの2025-26シーズン公式アンバサダーに就任することが決定した。【写真】ラグビーリーグワン 浦安D-Rocks ロゴ今回の就任は、浦安D-Rocksが掲げる“地域との一体化”および“新たなファン層との接点創出”を目的とした取り組みの一環として実施されるもの。OWVは、公式SNSや動画コンテンツを通じた情報発信のほか、チーム主催のイベントや試合会場での登場など、