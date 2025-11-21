前回は融資口数の多寡について考察いたしました。今回はデットに関するガイドラインの変遷と深化について情報を整理します。政府や日本銀行、各業界団体が作成・公表したガイドラインを読めば、金融機関が着目する経営指標を予め知ることができて相談時の緊張が和らぎますし、業績の説明も容易になります。コミュニケーションの型を知れば、融資の審査がスムーズに進むということです。無担保・無保証の融資を実現するためのヒント