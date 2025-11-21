宇多田ヒカルの全国ツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』の映像が、香港の映画館で上映されることが決定した。12月5日より、現地のMCL Cinemaにてスタートする。【Xより】宇多田ヒカルが明かした息子と米津玄師のほっこりエピソード同ツアーは昨年に国内各地で開催され、Prime Videoでの配信も予定されている。香港での劇場上映でも、「First Love」「Beautiful World」などの人気曲で大合唱が起きた現地ライブさ