ピアニスト・作編曲家の角野隼斗が、11月25日発売の『AERA 12月1日号』（朝日新聞出版）の表紙とロングインタビューに登場する。 ■YouTubeでは「Cateen かてぃん」名義で活動 音楽大学ではなく、東大・東大大学院で学び、コロナ禍の「ステイホーム」中に投稿したピアノの演奏動画が、人々の心を動かして音楽家として前例のない道を切り拓き、ショパン国際ピアノコンク