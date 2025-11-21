全国で冬の定番になりつつある「クリスマスマーケット」。北海道・東北でも、雪とイルミネーションが織りなす幻想的なイベントが続々登場しています。「寒いけど行きたい！」「混雑を避けたい！」――そんな人のために、2025年冬の注目マーケットと、おでかけを快適に楽しむための“リアルハック”を紹介します。●冬の街に広がる“光の時間”クリスマスマーケットがぐっと身近に！ここ数年、全国各地で広がるクリスマスマー