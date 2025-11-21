¥¸¥ã¥¬¡¼XJ220¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖXF¡×¤À¤È¡©¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿360km/h¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥ÄXFR V8¡×¤È¤¤¤¦²øÊª¥»¥À¥ó