第104 回全国高校サッカー選手権大会実行委員会が11月21日、宮城県代表が聖和学園に決定したと発表した。３年ぶり６回目の出場となる聖和学園は、12月29日に行なわれる１回戦で、沖縄県代表の那覇西と対戦する。宮城県大会は仙台育英が優勝したが、本大会の出場を辞退。宮城県代表は「調整中」となっていたなか、「県大会準優勝校の聖和学園高校へ本大会出場の打診を行い、正式に出場する旨の回答があったため、実行委員会とし