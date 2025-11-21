新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会に、ＬＤＨＪＡＰＡＮ所属のダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバーでＤＤＴでプロレスラーとしても活躍している武知海青（２７）が出場することが２１日に正式決定した。武知は１９日のハウス・オブ・トーチャー特別興行（後楽園）で新日本マット初登場。６人タッグ戦で勝利こそ逃したものの、試合後は「棚橋さんと一度でもいいから触れ合いたかった、同じ