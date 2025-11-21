¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ØHIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024¡Ù¤Î¹á¹Á¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£Prime Video¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¥¹¥¿ー¥È 11·î26Æü¤Ë¡ÖMine or Yours¡×¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥ÉÈ×/¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡£ ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØHIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢11·î28Æü¤«¤éPrime Video¤Ç¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤ä¡¢¤¹¤Ç¤ËÂæÏÑ¤Ç¤Î