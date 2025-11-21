OverTone È¬¾åÏÂ´õ¡¦GUCCHI¡¦NOWAR The ¾¢¡¦¥¢¥Þ¥Î¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥× OverTone¤¬¡¢Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢µî¤ë9·î6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2017Ç¯¤Î·ëÀ®°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤È¸ÄÀ­Åª¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿4¿ÍÁÈ¡£³èÆ°½ªÎ»¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿Èà¤é¤¬¡¢10·î1Æü¤Ë¥é¥¹¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼ê»æ¡×¡¢11·î2Æü¤Ë¤Ï¡ÖALL TIME BEST¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÅìÌ¾