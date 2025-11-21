刑務所を出た人たちを受け入れる更生保護施設への委託費が、国の予算不足で逼迫している問題をめぐり、平口洋法務大臣は11月21日の衆院法務委員会で「補正予算をすでに要求している」と明らかにした。現場の施設関係者らからは「再犯が増える」「つぶれる施設が出てくる」など深刻な懸念が上がっており、全国更生保護法人連盟は10月31日、財源の確保を求める緊急要望書を法務省保護局長に提出していた。（弁護士ドットコムニュース