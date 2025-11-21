¢¦¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY 2025¡Ê23Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY 2025¡×¤Î»²²Ã¼Ô¤òÈ¯É½¡£MLB¤Ø¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¾åÁª¼ê¤Î»²²Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¤ËÂ¼¾å¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¥à¥Í¤¯¤ó¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡ª¡×¡Ö»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤©¡Á¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·