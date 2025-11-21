¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï20Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤ÈºöÄê¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Ê¤¤¤È·ûË¡¤ËÌÀµ­¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£