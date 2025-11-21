¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¹ñÏ¢¤Î²ñµÄ¡ÖCOP30¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¸½¾ì¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å·°æ¤Þ¤ÇÇ³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¡£¾Ã²Ð´ï¤ò»È¤Ã¤Æ²Ð¤ò¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£20Æü¸á¸å2»þ¤¹¤®¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëËÌÉô¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖCOP30¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï6Ê¬¤Û¤É¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ì¤òµÛ¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ13¿Í¤¬¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½