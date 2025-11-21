¸©Æâ¤Ç¤ÏÂç¿Í¤ÎÌó8¿Í¤Ë1¿Í¤¬½µ¤Ë2Æü°Ê¾åÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¤Ì¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢JR½©ÅÄ±Ø¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¿·ÊÆ¤Î¥µ¥­¥Û¥³¥ì¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£21ÆüÄ«¡¢JR½©ÅÄ±Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¥âー¥Ë¥ó¥°¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡£¸©»ºÊÆ¤Î¾ÃÈñ³ÈÂç¤È·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢¸©¤äJA¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë½©ÅÄ¸©¤´¤Ï¤ó¿©¿ä¿Ê²ñµÄ¤¬ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£21Æü¤Ï¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤È