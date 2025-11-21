¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤Ë¡Ø¥¢¥¯¥¢¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡ÙÉü³è¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¥ë¥Á¡¦¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡ÊMPV¡Ë¡Ø¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡Ù¤ËÆÃÊÌ¿§¡Ø¥¢¥¯¥¢¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ù¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¡¢11·î20Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥¯¥¢¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ù¥ë¥é¥ó¥´Á´19Ëç¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¤Î½À¤é¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¡Ø¥¢¥¯¥¢¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ù¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç