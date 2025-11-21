【新華社上海11月21日】中国上海市の上海野生動物園は18日、同園で8月に生まれた双子のパンダの名前は雌が「芊然（チエンラン）」、雄が「芊逸（チエンイー）」に決まったと発表した。発音しやすく、深い意味合いがあり、縁起の良い名前が付けられた。飼育員によると、双子は体重が4キロで、元気に育っている。（記者/狄春）