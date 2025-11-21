µÜºê¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢21Æü¸áÁ°¡¢±ä²¬»Ô¤ÎÌ±²È¤Ç80Âå¤ÎÉ×ÉØ¤È50Âå¤ÎÂ©»Ò¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¼ó¤Ë¹Ê¤á¤é¤ì¤¿º¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£