15Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¡Ö½÷»Ò100m¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¶â¥á¥À¥ë¤Î´üÂÔ¤Î¥¹¥¤¥Þ¡¼¡¦ã·Æ£µþ¹áÁª¼ê¡Ê24¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¿ÈÄ¹153cm¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤¤±Ë¤®¤¬ÆÃÄ§¤Îã·Æ£Áª¼ê¡£¼«¿È¤Î±Ë¤®¤òÆ°Êª¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥µ¥á¤ß¤¿¤¤¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯±Ë¤®¤Ç¡¢¥µ¥á¡Ä¥¤¥ë¥«¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¿ÆÂ²¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Äï¤Î¾ç¡Ê¤¿¤¹¤¯¡ËÁª¼ê¡Ê23¡Ë¤ÏÎ¦¾å¤Ç¡¢¤¤¤È¤³¤Î¿´²¹¡Ê¤·¤ª¤ó