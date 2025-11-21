ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï11·î20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇÈÏ°Ï¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë40¡ó¤Î½¾²ÁÀÇ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¨µÄ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆÅìÉô»þ´Ö11·î13Æü¸áÁ°0»þ°Ê¹ß¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ëÆÃÄê¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë»ºÇÀ»ºÊª¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²Ã½¾²ÁÀÇ¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡ÉôÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë40%¤Î´ØÀÇÅ±ÇÑ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê