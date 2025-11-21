機織りを体験される愛子さま＝21日、ラオス・ビエンチャン（代表撮影・共同）【ビエンチャン共同】ラオスを公式訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは21日、首都ビエンチャンで特産のシルクを展示する「ラオスの織物の至宝展」を鑑賞し、機織りを体験された。現地での日程を終え、夜に帰国の途に就いた。22日朝、成田空港に到着する予定。愛子さまは、細やかな色使いの衣装を見ながら「民族によって全然違うものですか」な