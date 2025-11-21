巨人の阿部慎之助監督（４６）が１２日に東京ドームで行われた「長嶋茂雄さんお別れの会」に出席した。球界のＯＢだけでなく、各界の名だたる著名人が多数集結したこの日のお別れの会。献花を行った阿部監督は「僕が言うのもなんですけど、すごい方なんだなと。分かっていましたけど、改めて感じさせていただきました。日本の長嶋茂雄さんだと思って、感じさせてもらいました」とミスターの偉大さを改めて感じた様子。自身