新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王座（現王者は矢野通＆ＹＯＨ＆マスター・ワト）をかけたトルネードランボーが開催されることが２１日に発表された。同ベルトを保持するＹＯＨが２０日の後楽園大会でリングをジャックし、菅林直樹会長に１・４ドームでのタイトルマッチを直訴。菅林会長がこれを容認したことでこの日、追加カードとしてＮＥＶＥＲ６人タッグのトルネードランボーが