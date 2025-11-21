谷中のドライフラワーカフェ「Lecoin」東京メトロ千駄木駅から徒歩6分、JR日暮里駅の南改札口から徒歩11分。静かな路地にたたずむ2階建ての古民家をリノベーションして、2021年12月にオープンしたのがカフェ「Lecoin」です。ガラス窓に描かれた店名やメニュー看板、そして店先を彩る植物の数々が、ナチュラルでやさしい雰囲気を演出しています。 ドアの向こうに広がるのは、ドライフラワーがいたるところに飾られた華やかな空間。