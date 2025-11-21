¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÆá¿Ü¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖOTTO SETTE NASU¡×¤ÎÌ¥ÎÏÆüËÜ½é¤Î¥¢¥°¥ê¥Ä¡¼¥ê¥º¥â¥ê¥¾¡¼¥È¤òÄó¾§¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÆá¿Ü¡×¡£¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖOTTO SETTE NASU¡Ê¥ª¥Ã¥È¥»¥Ã¥Æ¥Ê¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡ÖÃÏ°è¡ßÃÏ°è¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖRegione¡ßRegione¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÆá¿Ü¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÏ°è¤ÏÇÀºîÊª¤ò°é¤àÉ÷·Ê¤¬¹­¤¬¤ê¡¢ÍïÇÀ¤âÀ¹¤ó¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥È¥¹¥«¡¼¥Ê½£¤È»÷¤¿ÅÚÃÏÊÁ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£OTTO SETTE NASU¤Î¥á¥¤¥óÎÁÍý