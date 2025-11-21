¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¿·Á¥¤Î³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¸øÉ½¶å½£Í¹Á¥¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¡¢Å´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¤È¤Î¶¦Æ±È¯Ãí¤Ë¤è¤ê¡¢Àîºê½Å¹©¤È¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¿·Á¥¤Î·úÂ¤·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¿·Â¤Á¥¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ÇîÂ¿¡Á°í´ô¡ÁÂÐÇÏ¹ÒÏ©¤Ë½¢¹Ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¿·¤·¤¤¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¡×¤Î³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤Ï¡¢2´ð¤Î¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¶îÆ°¤µ¤ì¤ë¥¦¥©¡½¥¿¡¼¥¸¥§¥Ã¥È¿ä¿Êµ¡¤«¤éËèÉÃ3¥È¥ó¤Î³¤¿å