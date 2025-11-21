´Ñ²»»û»Ô¡¿º´ÇìÌÀ¹À »ÔÄ¹ 11·î16Æü¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇºÆÁª¤·¤¿¹áÀî¸©´Ñ²»»û»Ô¤Îº´ÇìÌÀ¹À»ÔÄ¹¤¬21Æü¡¢ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¿·¤·¤¤Æ»¤Î±Ø¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê´Ñ²»»û»Ô¡¿º´ÇìÌÀ¹À »ÔÄ¹¡Ë¡Ö¿·Æ»¤Î±Ø¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉºÒµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤­¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡× ´Ñ²»»û»Ô¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ë­ÉÍÄ®¤Ë¿·¤·¤¤Æ»¤Î±Ø¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ