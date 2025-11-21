JR東海の多言語案内サービスのイメージ（ジェイアール東海情報システム提供）JR東海は21日、東海道新幹線を利用する訪日外国人客に向け、人工知能（AI）による多言語案内サービスの実証実験を、品川駅で12月15日〜来年3月中旬ごろ実施すると発表した。駅に掲示するQRコードからスマートフォンで専用サイトにアクセスし、AIチャットで運行情報や切符の購入方法、大型荷物の取り扱いなどを説明する。「JRTok―AI（ジェイアールト