自民党と日本維新の会の「OTC類似薬」の公的医療保険適用を見直す実務者協議＝21日午後、国会政府、与党は21日、市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」の公的医療保険適用見直しの議論を本格化させた。原則1〜3割で済む患者の支払額に追加で負担を求めるなど複数案を検討。保険適用から完全に外すと患者の支払額が10割と急増するため、慎重に判断する。年内にも結論を出し、来年の通常国会に関連法案の提出を目指す。自民党と