¥³¥á¤ÎÈ÷ÃßÀ©ÅÙ¤ò½ä¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ëÌ±´ÖÈ÷Ãß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»î¸³±¿ÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬21ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÀ©ÅÙ¸«Ä¾¤·¤Ë¸þ¤±¡¢ÍèÇ¯¤Ë1Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÊÝ´É¤ÈÎ®ÄÌ¾å¤Î²ÝÂê¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£