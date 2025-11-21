NOMINATE¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¤Î´¶À­¤ò½É¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÀµ¼°¿Ê½Ð¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¾å¼Á¤ÊÁÇºà»È¤¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹ñÆâ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤Ø¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ NOMINATE(¥Î¥ß¥Ê¥Æ)  È¯É½Æü¡§2025Ç¯11·î21Æü¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://jp.nominate.kr/²Á³ÊÂÓ¡§¥³¡¼¥È 80,010±ß¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼ 28,620±ß Åù